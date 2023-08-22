Президент Бразилии поприветствовал расширение БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал идею расширения БРИКС. Он отметил, что группа не станет противовесом «Большой семерке» и «Группе двадцати».

Бразильский лидер поприветствовал инициативу ряда стран стать членами группы, объединившей Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Политик указал, что группе нужен отдельный регламент для принятия новых членов, передает ТАСС.

Да Силва также подчеркнул, что БРИКС не собирается противопоставлять себя G7 и G20.

СМИ узнали о негативной позиции Бразилии на возможное расширение БРИКС. Дели и Бразилиа якобы были не согласны на быстрое принятие новых членов, чтобы Запад не посчитал группу противовесом союзу США и Европы.

Заявки на присоединение к БРИКС подали уже 23 страны.

Москва, Наталья Рязанова

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