Варшава использует внешнюю угрозу для привлечения избирателей в преддверии парламентских выборов в октябре, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, польский президент Анджей Дуда готов пойти на многое ради сохранения власти.

Партия власти боится провалить предстоящие выборы, поскольку потеряла доверие граждан из-за политики Дуды.

«Сумасшедшие у власти – самая большая проблема сегодняшней Польши. Проамериканская политика негативно сказалась на рейтингах партии власти «Право и справедливость». За неё готовы проголосовать всего 33% поляков. Не добавляет популярности правящей партии и политика в отношении Украины: избиратели не понимают, как можно поддерживать нацистский киевский режим», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы отметил, что польские власти пытаются привлечь избирателей на свою стороны, разыгрывая карту внешней угрозы. Но мало заботятся о дальнейших отношениях с ближайшим соседом.

«Несмотря на то, что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тыс. польских военных к границам Белоруссии. Думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии? Совершенно очевидно, Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое», – подвел итог политик.

Минобороны Польши в начале августа заявило, что разместит около границы с Белоруссией порядка 10 тыс. военных. Четыре тысячи направят на погранохрану, а шесть – на охрану в регионе. Параллельно Польша вместе с Литвой и Латвией прорабатывают возможность синхронно закрыть границы с Белоруссией.

Москва, Наталья Рязанова

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