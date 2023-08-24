В Бразилии назвали пять будущих членов БРИКС

Страны БРИКС одобрили вступление в группу Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Новые члены выбраны по географическому принципу, пишет портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.

Все участники переговоров согласились с перспективой расширения группы. В первую волну решено принять заявки пяти или шести стран. Официального объявления пока не было, но список будущих членов уже утвержден: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет.

Действующие члены БРИКС обсуждают возможность принять еще одну африканскую страну, чтобы соблюсти географический баланс.

По данным портала, Бразилия не просто так отступила от своих возражений по расширению БРИКС.

«В обмен на поддержку расширения Бразилия позаботилась о том, чтобы ее просьба о месте в Совете Безопасности ООН была упомянута в окончательном соглашении», – пишет UOL.

Китай не возражает о включении Бразилии, но не готов допустить в Совбез своего регионального конкурента – Индию, узнал портал.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор ранее сообщил, что участники БРИКС пришли к соглашению по расширению группы. Сейчас БРИКС объединяет пять государств: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Заявки на вступление подали еще 23 страны.

Москва, Наталья Рязанова

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