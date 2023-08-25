Рябков: БРИКС примет заявку и от западных стран, но с условием

БРИКС может рассмотреть заявку на вступление и от западных стран. Если будет выполнено важное условие: не применять санкции против одного из членов группы, пояснил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Один из важнейших критериев касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения», – цитирует дипломата агентство «Прайм».

Рябков подтвердил, что все приглашенные в БРИКС государства «соответствуют этому критерию». То же условие будет действовать для западных стран, которые решат присоединиться к группе. Главное, чтобы кандидат ослушался «палочной дисциплины» внутри западного лагеря и отказался от санкционного давления.

«Если кто-то из западной группы, для кого притягательность БРИКС покажется вдруг высокой, откажется от применения санкционной политики в отношении кого бы то ни было из входящих в объединение государств и подаст заявку, тогда мы будем рассматривать. Никак иначе», – заявил замминистра.

Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Во время саммита группа одобрила заявки на вступление, поданные Аргентиной, Египтом, ОАЭ, Ираном, Саудовской Аравией и Эфиопией. Полноценное сотрудничество в рамках объединения для этих стран начнется с 1 января 2024 года. Перед началом саммита 23 государства заявили о желании присоединиться к БРИКС.

Йоханнесбург, Наталья Рязанова

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