В конгрессе США призвали к импичменту Байдена в сентябре

Часть конгрессменов-республиканцев призвала начать процедуру импичмента президента Джо Байдена уже в сентябре. Спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти заявил, что у парламента достаточно информации для отстранения президента от власти.

Число сторонников импичмента Байдена в конгрессе увеличилось. Многие считают, что дополнительное расследование не нужно: данных уже достаточно для начала процедуры. И она может начаться уже в сентябре. Другие сомневаются в наличии прямой связи случаев коррупции с Джо Байденом.

«Это необходимо. Если не сейчас, то когда? У нас достаточно оснований не только для начала разбирательства, но и для объявления ему импичмента», – заявил конгрессмен Ральф Норман в интервью The Hill.

Спикер Кевин Маккарти назвал расследование с целью импичмента естественным шагом после того, как вскрылась ложь предвыборных заявлений Байдена. Оказалось, нынешний глава государства не только знал о бизнесе сына Хантера, но и ходил на встречи с его партнерами. А полученные взятки оформляли на подставных лиц.

«Поскольку он был действующим вице-президентом, семья создала 20 подставных компаний. Они получили 16 из 17 платежей из Румынии. Теперь мы обнаружили, что деньги пойдут девяти членам семьи», – сказал Маккарти в эфире телеканала Fox News.

Политик уверен, что стоит только начать расследование, и конгресс получит все необходимые полномочия, чтобы узнать полную правду о коррупции в семье Байдена.

«Если вы посмотрите на всю информацию, которую нам удалось собрать до сих пор, расследование в рамках процедуры импичмента станет естественным следующим шагом», – добавил Маккарти.

В июле спикер палаты представителей Кевин Маккарти рассказал о расследовании в отношении президента Байдена, итогом которого может стать импичмент главе государства. В начале августа член палаты представителей Грег Стюби внес в конгресс США резолюцию об объявлении импичмента Джо Байдену с обвинением по четырем статьям.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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