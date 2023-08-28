Еще 50 стран заявили о желании войти в БРИКС

Почти 50 стран заявили о желании присоединиться к БРИКС, сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, председатель российской национальной части Делового совета БРИКС Сергей Катырин. В ближайшей очереди на рассмотрение находятся 17 заявок.

«В очереди еще 17 заявок от стран, которые хотят присоединиться к организации. А желания теоретические, высказанные в устной форме или какой-то другой форме, но не подтвержденные пока главами государств, суммарно подходят к пятидесяти», – цитирует Катырина агентство «Прайм».

По его словам, среди первоочередных вопросов также расчеты в национальных валютах. В сотрудничестве с Индией и Китаем в этом направлении уже есть результаты, и работу планируется расширять. Катырин подчеркнул, что в этом и состоит отличие БРИКС от западных альянсов типа «Группы семи»: в настоящих партнерских отношениях.

«В отличие от них, у нас ни в одной декларации, ни в одном итоговом документе нет нравоучений, осуждений. Вся работа нацелена сугубо на углубление сотрудничества. Мы собираемся не для того, чтобы против кого-то дружить, а чтобы просто дружить, дать возможность друг другу развиваться ускоренными темпами», – пояснил чиновник.

По итогам саммита в Йоханнесбурге Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР пригласили в объединение еще шесть стран: Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию, Аргентину.

Москва, Наталья Рязанова

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