СМИ: НАТО дала Зеленскому последний год для победы над Россией

Страны НАТО дали Киеву последний шанс для победы на поле боя. Если успехов не будет, президента Украины Владимира Зеленского заставят сесть за стол переговоров, пишет РИА Новости.

В середине августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с главкомом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начштаба обороны Великобритании Энтони Радакином. Они обсудили стратегию Киева на поле боя, в том числе в 2024 году.

Недовольный провалом контрнаступления Запад потребовал сосредоточить силы на прорыве на юге, к Азовскому морю, и на сухопутной дороге в Крым. Киев заверил, что наберет бойцов и при поддержке западной военной техники и истребителей F-16 добьется успехов. Запад сомневается, что сможет отправлять Украине оружие и технику в 2024 году в тех же объемах, что и в 2023 году.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Вашингтон надеялся принудить Москву принять условия Запада после успеха контрнаступления. Теперь НАТО пришлось менять стратегию, потому что образ миротворца не выгоден для руководства США.

«Байден хотел выставить успех летнего контрнаступления как собственную победу и воспользоваться этим в предвыборной гонке. Теперь он должен создавать себе образ воюющего президента, которого, как коня, нельзя менять на переправе», – пояснил Жарихин.

Политолог Ростислав Ищенко уверен, что мирные переговоры могут начаться, если российские войска выбьют ВСУ за Днепр. Вторая возможность преставится после выборов президента в США, когда градус интереса Вашингтона к Киеву упадет.

Аналитики отметили, что союзники «сыты по горло» безответственными выходками Зеленского, а конфликт на Украине истощил Европу и США, поставил под угрозу единстве Евросоюза.

Бывший генпрокурор и глава МВД Украины Юрий Луценко прямо обвинил Зеленского в начале военного конфликта с Россией. Придя к власти, украинский президент допустил несколько системных ошибок, а теперь готов перессориться с западными союзниками.

Москва, Наталья Рязанова

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