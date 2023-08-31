Политолог о прогнозе Такера Карлсона о войне США с Россией: «Вероятность значительна»

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отреагировал на заявление Такера Карлсона о том, что США могут начать войну с Россией в 2024 году. Американский журналист полагает, что истеблишмент США пойдет на это, чтобы сохранить власть в стране.

«Судя по тому, что сейчас происходит в Вашингтоне, такая вероятность есть, это значительный процент», – отметил Лозанский в интервью НСН. По его словам, американским властям может потребоваться «маленькая победоносная война», чтобы отвлечь внимание. «В такой ситуации все должны сплотиться вокруг президента», – сказал эксперт.

Лозанский при этом заявил, что уже несколько лиц из американской властной верхушки замешаны во взятках, большая часть которых из Украины. «В такой ситуации может возникнуть паника, они могут начать войну, тогда они уже не остановятся», – считает он.

Эксперт убежден, что спасти ситуацию может только «адекватное» окружение Байдена. «Шанс на спасение – это люди в окружении Байдена, которые адекватно оценивают ситуацию. В тени есть его сдерживающая команда», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

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