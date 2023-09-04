В США готовятся передать Украине $1 млрд российских активов

Минюст США прорабатывает вопрос передачи Украине арестованных российских активов на сумму более миллиарда долларов, заявила первый замминистра юстиции США Лиза Монако.

«Мы добиваемся от конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины», – цитирует чиновницу телеканал CBS.

По данным телеканала, Штаты арестовали по всему миру более миллиарда долларов российских активов с февраля 2023 года.

В начале февраля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что готовит первую в истории страны передачу конфискованных активов для использования на Украине. Средства были конфискованы у российского бизнесмена Константина Малофеева, обвиненного в уклонении от санкций.

Многие страны Европы признали, что боятся создать международный прецедент, если замороженные российские активы будут переданы Украине. Европейцы волнуются, как это решение может повлиять на их активы в разных странах мира.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»