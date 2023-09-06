Москалькова обвинила Ригу в нарушении прав человека

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека действия латвийских властей в отношении проживающих в их стране граждан РФ.

По ее мнению, Рига нацелилась на «выдавливание из страны русскоязычного населения». 61% записавшихся на экзамен по латышскому языку россиян с вид на жительство в Латвии его не сдали. Всего в стране проживает 25 316 граждан РФ. Большинство – пенсионеры, для кого возраст превратил экзамен в проблему.

«Считаю умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека. Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно пожилого возраста», – написала Москалькова в телеграм-канале.

В начале августа Латвия объявила, что в сентябре более 6000 живущих в стране россиян получат уведомление с просьбой покинуть прибалтийскую страну. Посольство России в Латвии каждый день получает десятки обращений от сограждан, которым грозит выдворение. В МИД отметили, что многие живут в Прибалтике со времен СССР. Чаще всего это пожилые люди, у которых нет ни родственников, ни жилья в России.

Москва, Наталья Рязанова

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