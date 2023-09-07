В бундестаге поблагодарили Москву за несерьезное отношение к словам Бербок о войне

Депутат партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер поблагодарил Россию за то, что не приняла всерьез высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о состоянии войны между двумя странами.

«Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны: «У нас война с Россией», не восприняли всерьез», – сказал депутат на дебатах в бундестаге.

Койтер также призвал министра Бербок менее серьезно подходить к выбору визажиста, а более серьезно – к улучшению языковых навыков. Он напомнил случай на конференции в ЮАР, где Бербок перепутала слова «бекон» и «маяк», похоже звучащие на английском языке, и назвала путь страны к свободе «беконом надежды».

«Экономьте, пожалуйста, на визажистах, оплачиваемых на средства налогоплательщиков, и инвестируйте лучше в свой английский», – цитирует парламентария РИА Новости.

В конце января на заседании ПАСЕ в Страсбурге министр заявила, что страны Европы воюют с Россией, поэтому должны продолжить поддержку Украины. Чиновники внутри ФРГ потребовали от Бербок объяснений, как и МИД РФ.

В апреле граждане ФРГ возмутились новости о том, что МИД ФРГ в 2022 году потратило на косметологические услуги около 140 тыс. евро. В целом, траты немецкого правительства за год выросли почти на 80%.

Берлин, Наталья Рязанова

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