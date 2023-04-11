Глава МИД Германии Бербок потратила почти 140 тысяч евро на визажиста

Министерство иностранных дел Германии под руководством Анналены Бербок в прошлом году потратило на косметологические услуги около 140 тысяч евро. Об этом пишет Exxpress со ссылкой на немецкий Союз налогоплательщиков.

За год траты немецкого правительства выросли не менее чем на 80%. «Правительство Шольца тратит большие суммы из налоговых поступлений, чтобы буквально хорошо выглядеть. Затраты только на фотографов в прошлом году составили более 1,2 млн евро», – говорится в публикации.

«Зеленые» лидируют по расходам на внешний вид. Министерство иностранных дел под руководством Анналены Бербок, например, потратило 137 тысяч евро на визажиста.

Кроме того, значительные средства тратятся на расширение административного аппарата. Впервые число сотрудников министерств превысило 30 тысяч. В окружении министров нынешнего правительства было создано 168 новых постов, что обходится немецкому налогоплательщику дополнительно в 50 млн евро ежегодно.

Берлин, Зоя Осколкова

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