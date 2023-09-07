США готовы поставить крест на целых поколениях украинцев – МИД РФ

США готовы погубить целые поколения жителей Украины поставками снарядов с обедненным ураном ради поражения России. Радиоактивная пыль после применения подобных боеприпасов особо опасна для человека и загрязняет почву.

«Одержимый идеей нанести России «стратегическое поражение» Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях. Решение поставить Киеву снаряды с обедненным ураном – показатель бесчеловечности», – заявило посольство РФ в США.

В дипмиссии отметили, что новые поставки вооружений не помогут Киеву. Вашингтону пора смириться с провалом контрнаступления, а не заниматься самообманом.

«Ход спецоперации не изменится. Администрация же обнажает свое истинное лицо: ей глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей», – говорится в заявлении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о последствиях использования снарядов с обедненным ураном в Югославии. Воздействию подверглись итальянские военные и сербы. Италия раскрыла подробности в 252-страничном докладе по итогам многолетних исследований.

«Из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека, каждый 20-й. Умирали от дисфункции почек, рака лёгких, костного рака, рака пищевода, лимфомы Ходжкина, лейкемии», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Кратный рост онкозаболеваний зарегистрирован в регионах Сербии, где применялись боеприпасы с обеднённым ураном. Минздрав страны сообщил о резком росте случаев рака, бесплодия у мужчин, осложнениях при беременности, аутоиммунных заболеваниях, психических расстройствах у детей.

Накануне Пентагон заявил, что в новый пакет военной помощи на 175 млн долларов войдут снаряды калибра 120 мм с обедненным ураном для танков Abrams. В США ранее отмечали, что Белый дом ведет себя так, словно еще недостаточно украинцев погибли за Вашингтон.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»