Песков назвал незаконной конфискацию Штатами активов в пользу ВСУ

Любая блокировка и удержание частных или государственных российских средств незаконна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Все подобные решения в будущем станут предметом судебных исков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о передаче на пользу ВСУ активов, «конфискованных» у российских бизнесменов. Госдеп объявил о первой отправке на Украину 5,4 млн долларов.

«Все случаи, связанные с блокировкой, арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами. В дальнейшем они приведут к судебным разбирательствам», – сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что любые заявления, что Западу удалось найти законное обоснование для распоряжения российскими активами, «являются абсолютным юридическим нонсенсом». Песков заверил, что Россия не оставит без внимания ни один из случаев подобного незаконного удержания.

Ранее Минюст США обратился в конгресс за разрешением передать Украине арестованные российские активы на сумму более миллиарда долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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