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Четверг, 7 сентября 2023, 17:33 мск

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В США ждут завершения «контрнаступа» Украины через семь недель

Фото: pixabay.com

В американском Белом доме считают, что украинское контрнаступление может закончиться через шесть-семь недель. Об этом сообщает журнал Economist, ссылаясь на неназванных высокопоставленных лиц из американской администрации.

Так, по словам одного из чиновников администрации Байдена, украинские военные будет вести бои еще около 6-7 недель перед тем, как их контрнаступление завершится.

При этом, по информации издания, в Белом доме разошлись по поводу оценок «успехов», которые украинские войска могут добиться за это время. По мнению части чиновников, ВСУ, бросившие на поле боя больше половины резервов и понесшие тяжелые потери, «вряд ли смогут далеко продвинуться».

Тем временем, в Разведуправлении Минобороны США признали, что Вашингтон и Киев недооценили глубину обороны России накануне украинского контрнаступления и то, насколько трудно ВСУ будет преодолеть ее с помощью бронетехники. По словам, аналитика ведомства Трента Мола, основная часть российских защитных укреплений находится на третьей линии обороны, а до нее украинским войскам дойти не удается.

5 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли с начала контрнаступления более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. По его словам, ни на одном из направлений Киев не достиг своих целей и понес «колоссальные потери».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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