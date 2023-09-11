В СМИ положение Швеции назвали худшим на Западе из-за помощи Украине

Швеция попала в худшее положение, чем остальные страны Запада, отправлявшие военную помощь Украине. Потому что союзники передали Киеву списанное оружие, а Стокгольм – современное, отметил политический обозреватель Магнус Стенлунд.

«Мы находимся в худшей ситуации. Большинство западных стран отправили то, что нужно заменить или модернизировать, включая истребители F-16. Мы же посылаем наше самое современное оружие», – сказал Стенлунд в интервью swebbTV.

Он предостерег шведские власти от вмешательства в конфликт на Украине и напомнил о последствиях. Стокгольм же ведет себя так, словно никаких последствий не будет. Но у властей нет никакой стратегии.

«Даже в решении присоединиться к НАТО многое нужно обсудить, а сейчас мы ведем себя так, будто уже в НАТО. Хотя может понадобиться несколько лет, чтобы присоединиться», – пояснил Стенлунд.

В конце августа Швеция отказалась отправлять на Украину истребители Gripen. Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон объяснил, что стране нужно вооружение, чтобы защитить себя, тем более что ее пока не приняли в НАТО.

В МИД РФ заявили, что выделение все новых пакетов помощи Украине приближают европейские страны к коллапсу. При том, что руководство Европы советует населению экономить на топливе и еде, отказывая в поддержке на фоне кризиса.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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