Медведев предложил вывести всех дипломатов из ЕС

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вывести российских дипломатов из стран Евросоюза. Доведение европейских чиновников до сильного испуга будет хорошим ответом на ужесточение правил въезда для россиян, считает политик.

«Что с этим делать? Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то в Брюсселе коллективно и густо наложат в штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определёнными событиями», – посоветовал Медведев в своем телеграм-канале.

Ужесточение правил въезда в страны ЕС для россиян политик назвал «плевком в лицо каждому гражданину России». В то же время Медведев не считает верным шагом введение ответных мер.

«Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза. Мы не расисты. Да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию», – пояснил он.

Еврокомиссия разъяснила, что попытки россиян провезти в страны ЕС драгоценности, смартфоны и косметику будут расцениваться как запрещенный импорт. Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов назвал решение европейских властей глупым и незаконным, ведь личные вещи не могут подпадать под действие запрета для торгового оборота.

Москва, Наталья Рязанова

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