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Понедельник, 11 сентября 2023, 08:34 мск

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Глава таможни назвал «полным беспределом» запрет на ввоз смартфонов и косметики в ЕС

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов назвал глупостью запрет россиянам въезда в ЕС на личных автомобилях, со своими смартфонами и косметикой. По его словам, это решение абсолютно незаконно.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», – сказал Давыдов РБК в кулуарах Восточного экономического форума.

Врио главы ФТС напомнил, что страны ЕС заморозили таможенное сотрудничество с Россией. «Поэтому то, как они на своей территории распоряжаются основными принципами таможенного оформления, может вызывать только сожаление и непонимание, а повлиять на них мы не можем, по крайне мере силами таможни», – отметил Давыдов. Он подчеркнул, что РФ в качестве ответных мер не будет «творить подобный беспредел».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что попытки россиян провезти в страны Евросоюза смартфоны и косметику будут расцениваться как запрещенный импорт. Под санкции попали и путешествия на собственных автомобилях с российскими номерами.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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