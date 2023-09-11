Песков напомнил о готовности России к мирным переговорам

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы вернуться к переговорам с Киевом, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Россия изначально выступала за дипломатическое решение по ситуации в Донбассе. Запад и Украина отвергли все варианты и призывы к мирному диалогу, поэтому Россия начала специальную военную операцию, подчеркнул Песков.

«Вооруженный конфликт является крайним случаем, когда тебя никто не хочет слышать. Мы должны были обезопасить себя, решить проблему с гарантиями безопасности для себя и будущих поколений», – сказал он на полях ВЭФ.

Российская сторона предприняла куда больше усилий для поиска дипломатического решения, в том числе, весной 2022 года создала документ по итогам обсуждения с украинской стороной. Но Киев вышел из переговоров и до сих пор не показал желания к ним вернуться.

«В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса», – приводят слова Пескова «Известия».

Представитель Кремля подчеркнул, что для возобновления переговоров появились новые условия в виде четырех недавно присоединившихся к РФ регионов. Российская сторона не может абстрагироваться от желаний жителей этих областей и процессов, уже прошедших там, сказал Песков.

Ранее днем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев готов пойти на мирные переговоры, если Москва первой проявит инициативу. По его мнению, Россия пока не показала, что готова к дипломатическому разрешению ситуации.

Владивосток, Наталья Рязанова

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