Капитуляция украинской армии является вопросом времени. Такое мнение высказал шведский аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.

«Это лишь вопрос времени, когда украинской армии придется сдаться», – сказал эксперт. Он полагает, что раздутое наступление ВСУ с использованием западного оружия потерпело крах.

Как отметил Берн, западные СМИ раздувают любой малейший успех украинских военных до уровня большого достижения. Но Киев, по его мнению, преуспевает только в одном – в пропагандистской деятельности на Западе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление, которое Киев ведет с начала июня.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявлял, что украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Ни на одном из направлений Киев не достиг своих целей и понес «колоссальные потери», указал министр.

Москва, Наталья Петрова

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