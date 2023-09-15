Южная Корея прорабатывает санкции против России после встречи Путина и Ким Чен Ына

Южная Корея прорабатывает ответные меры на возможную сделку по вооружениям между Россией и КНДР, заявил южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин.

В Сеуле обеспокоены сближением КНДР и России и возможностью оружейной сделки между ними. Министр заявил, что продажа вооружений станет нарушением резолюции Совбеза ООН в отношении Пхеньяна. На вопрос, готов ли Сеул ввести антироссийские санкции, Пак Чин ответил утвердительно.

«Мы рассматриваем все возможные меры. Правительство делает строгое предупреждение и призывает не допускать подобных действий», – цитирует министра агентство «Рёнхап».

Глава МИД признал, что ему пока не известны итоги переговоров Москвы и Пхеньяна. Но военное сотрудничество России и КНДР станет угрозой безопасности в регионе и мире в целом, уверен политик.

«Достижение Северной Кореей любого соглашения, связанного с торговлей оружием, с Россией посредством саммита, будет чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове», – сказал он.

13 сентября президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области России. Переговоры велись за закрытыми дверями. Во время официального обеда Ким Чен Ын поднял тост за победу народа России над «сборищем зла».

Вашингтон уже пригрозил санкциями за возможную оружейную сделку между Россией и КНДР. Российский МИД обвинил США в двуличии после угроз на фоне накачки Украины оружием.

Сеул, Наталья Рязанова

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