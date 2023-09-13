Лидер КНДР поднял тост за товарища Путина и победу России над «сборищем зла»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на официальном обеде с президентом РФ Владимиром Путиным поднял тост за победу армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии.

«Товарищи, наш нынешний визит проходит в тот период, когда на международной арене ожесточенно разворачивается противоборство между прогрессом и реакцией, справедливостью и несправедливостью, а процесс многополярности мира энергично продвигается благодаря общей воле и сплочённой мощи самостоятельных сил», – отметил лидер КНДР (здесь и далее цитата по сайту Кремля).

При этом Ким Чен Ын отметил, что углубленно обсудили «с товарищем Путиным военно-политическую ситуацию на корейском полуострове и в Европе и пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического и тактического взаимодействия, поддержке и солидарности в борьбе защиты суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира как в регионе, так и во всём мире».

«Уверены в том, что российские армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию, и за создание стабильной обстановки для развития», – подчеркнул северокорейский лидер.

«С первого момента прибытия на российскую землю я почувствовал боевой дух и кипучую действительность и стал непосредственным свидетелем значимых достижений российского народа в деле построения сильной современной России под правильным руководством товарища Путина», – добавил он.

Ким Чен Ын также выразил глубокое убеждение, что «героические российские армия и народ, блестяще наследуя традицию победы, уверенно продемонстрируют бесценное достоинство чести на двух фронтах – специальной военной операции и построения сильного государства».

«В заключение выражаю уверенность в том, что нынешний наш визит послужит важным моментом в дальнейшем развитии и превращении традиционных корейско-российских дружественных отношений в нерушимые отношения стратегического сотрудничества. Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации, товарища Владимира Владимировича Путина! За новые победы великой России, за беспрерывное развитие и укрепление корейско-российской дружбы, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей!» – заключил лидер КНДР.

Космодром Восточный, Светлана Антонова

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