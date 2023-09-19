Байден вновь назвал Путина диктатором

Президент США Джо Байден заявил, что никогда не окажется на одной стороне с президентом РФ Владимиром Путиным. Байден назвал российского коллегу диктатором, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», – сказал американский президент на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.

В марте 2022 года президент Байден уже пытался оскорбить российского лидера заявлением, что считает Путина «военным преступником». Байден назвал президента РФ «кровожадным диктатором и чистым головорезом».

В Кремле назвали недопустимой и непростительной такую риторику главы государства. МИД РФ отметил, что подобные высказывания ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Тогда же послу США в России вручили ноту протеста.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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