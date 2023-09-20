В США призвали Украину смириться с капитуляцией

Вынужденная капитуляция ожидает Украину независимо от результата президентских выборов в США, заявил обозреватель The Hill Джозеф Боско. Он призвал украинцев смириться с подобным будущим.

Боско отметил, что Вашингтон отказывается отправлять Киеву некоторые виды вооружений. Недовольство объемом поддержки для Украины набирает обороты на фоне роста госдолга и внутренних проблем. Политика в отношении Украины, которую обещал экс-президент США Дональд Трамп, частично проводится администрацией нынешнего главы государства Джо Байдена.

«Если отбросить бахвальство, заявленная стратегия Трампа – это, по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует. Украинцы должны смириться с вынужденной капитуляцией либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена», – предупредил Боско.

Конгрессмен США Байрон Дональдс заявил, что в Штатов нет денег для Украины. Он назвал неудачным выбор времени для визита в США президента Украины Владимира Зеленского. В Киеве признали, что Зеленский намеренно отказывается от мирных переговоров с Россией. Затянувшийся конфликт ему выгоден благодаря большим финансовым вливаниям, а также как способ удержать подольше политическую власть на фоне отказа от выборов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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