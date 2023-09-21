ЕС брал данные о россиянах для оправдания санкций в Википедии и развлекательных журналах – СМИ

Для обоснования персональных санкций чиновники Евросоюза собирают сведения о россиянах из сомнительных источников. Среди прочего, информацию брали из Википедии, развлекательных журналов и рекламных статей, узнал Politico из «рабочих документов» Евросовета.

На каждого человека под санкциями заведена отдельная карточка. В ней указаны правовые снования санкций, краткая биография, обоснование для ограничений и его доказательства. Источник среди европейских дипломатов подтвердил, что составление санкционных списков проходило в большой спешке. Сотрудники иногда работали по 12 часов, чтобы собрать информацию к нужной дате.

Один из юристов Брюсселя рассказал, что руководство ЕС так старалось охватить санкциями как можно больше влиятельных россиян, что смотрело сквозь пальцы на качество доказательств. Необходимость санкций иногда «подтверждалась» новостными статьями, выдержками из Википедии, развлекательных журналов. Источник признал, что часть материалов могла быть написана ботами или носить заказной характер.

По данным издания, в одном из документов была перепечатана выдержка из интернет-энциклопедии и скан веб-страниц со статистикой российского экспорта.

Источники предупредили, что ЕС очень уязвим перед возможными судебными исками от граждан, попавших под санкции, из-за качества доказательств, которые якобы привели к введению ограничений.

13 сентября Евросоюз продлил еще на полгода санкции в отношении граждан, которых в Европе обвинили в подрыве территориальной целостности и независимости Украины. В «черном списке» ЕС находятся почти 1800 граждан и компаний.

Москва, Наталья Рязанова

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