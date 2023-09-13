российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 сентября 2023, 17:10 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ЕС продлил персональные антироссийские санкции ещё на полгода

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В Брюсселе пояснили, что существующие санкции предусматривают ограничения на поездки россиян, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в «черном списке» почти 1800 физическим и юридическим лицам.

В то же время, как сообщил Совет ЕС, из санкционных списков исключены четверо россиян. Их имена в пресс-релизе не уточняются.

Ранее сообщалось, что Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина, что стало первым таким решением с начала спецоперации на Украине и введения рестрикций против российских граждан.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

В ВТО считают санкции против России угрозой для мировой экономики / Глава таможни назвал «полным беспределом» запрет на ввоз смартфонов и косметики в ЕС / Россиянам запретили привозить в ЕС свои смартфоны и косметику / ЕС работает над санкциями против алмазной отрасли России / Глава ЕК решила надавить на ОАЭ за помощь России в обходе санкций – СМИ / Суд в ЕС впервые отменил персональные санкции против российского бизнесмена / Европа сократила импорт из России на 84% – данные Евростата / В США готовятся передать Украине $1 млрд российских активов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа, Санкции против России,