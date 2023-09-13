ЕС продлил персональные антироссийские санкции ещё на полгода

Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В Брюсселе пояснили, что существующие санкции предусматривают ограничения на поездки россиян, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в «черном списке» почти 1800 физическим и юридическим лицам.

В то же время, как сообщил Совет ЕС, из санкционных списков исключены четверо россиян. Их имена в пресс-релизе не уточняются.

Ранее сообщалось, что Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина, что стало первым таким решением с начала спецоперации на Украине и введения рестрикций против российских граждан.

Брюссель, Светлана Антонова

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