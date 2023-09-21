Алиев принес извинения Путину за гибель российских миротворцев

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщил Кремль. Беседа состоялась по инициативе Баку. Президент Азербайджана извинился и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе 20 сентября.

«Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – сказано в сообщении Кремля.

Путин и Алиев отметили важность реализации достигнутых договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметили в Кремле.

Лидеры двух стран обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе.

Российский президент акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Лидер Азербайджана подтвердил готовность Баку взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

Кроме того, как отмечается, Путин и Алиев договорились активизировать работу на переговорном треке в рамках трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, «прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном».

Напомним, Минобороны России в среду, 20 сентября, сообщило о гибели в Карабахе российских миротворцев. Машину военнослужащих РФ обстреляли из стрелкового оружия во время возвращения с наблюдательного поста в районе поселка Джанятаг.

«В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», – сообщало военное ведомство РФ. В Минобороны не уточнили, сколько миротворцев погибло при обстреле.

По данным ряда СМИ, в результате обстрела погиб замкомандующего российским миротворческим контингентом в Карабахе, заместитель командующего подводными силами Северного флота РФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Иван Ковган.

Москва, Наталья Петрова

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