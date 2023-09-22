Лавров призвал Гутерриша провести арбитраж против США

США продолжают нарушать свои обязательства как страны, где находится штаб-квартира ООН. Организация должна провести арбитраж в отношении Штатов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем и указал ему на ряд нарушений Вашингтоном обязанностей, закрепленных в Соглашении о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Так, в разделе 11 и 12 на власти США всех уровней возложена обязанность не чинить препятствий представителям стран ООН и экспертам при проезде в учреждения организации, независимо от того, в каких отношениях находятся указанные страны и Штаты.

Раздел 13 гласит, что американские законы не могут применяться так, чтобы нарушать привилегии иностранных дипломатов и экспертов. «Когда требуются визы для лиц, указанных в настоящем разделе, эти визы должны выдаваться безвозмездно и в возможно краткий срок», – говорится в документе.

«Министр обратил внимание генсекретаря на отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии. Сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска процедуры арбитража против Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН», – сообщила пресс-служба МИД РФ.

Как сообщал «Новый День», в марте США отказали в визах некоторым членам российской делегации, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы ООН в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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