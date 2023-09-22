В Кремле спрогнозировали нарастание трений между Украиной и странами Европы

Рост напряженности между Украиной и ее партнерами в Европе будет только нарастать. Такое мнение высказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Польши прекратить поставки вооружения Украине.

«Мы с вами видим, что есть определенные трения между Варшавой и Киевом. Собственно, мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, добавив, что обе эти столицы сейчас являются «главным сосредоточием русофобии».

«Понимаем, что между Киевом и другими столицами Европы также будут нарастать со временем трения, это неизбежно», – считает он.

При этом Песков отметил, что Россия тем временем продолжает специальную военную операцию, «чтобы выполнить те задачи, которые перед собой поставила».

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава решила прекратить поставки вооружения Украине, поскольку сама активно вооружается современнейшим оружием.

Москва, Наталья Петрова

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