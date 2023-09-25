Глава Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал условия для завершения конфликта на Украине. По мнению политика, именно Запад должен приложить усилия и изменить систему отношений в международной политике, чтобы установился мир.

Первым из трех условий должно стать признание интересов и суверенитета стран, не входящих в западный лагерь. Без этого любую страну, желающую защитить себя, Запад может объявить отсталой, недемократической и агрессивной, чтобы оправдать военное вмешательство.

«Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному «экспорту демократии» со стороны Запада», – говорится в статье Медведчука для «АиФ».

Во-вторых, политик призвал установить приоритет человеческих жизней над политическими интересами. Запад давно не обращает внимание на число жертв, когда «несет демократию» в другие страны. Руководство Украины поступает также, превращая конфликт в рекламу западного оружия и не считаясь с человеческими жертвами.

«Украина давно стала государством, где человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения. И когда западные политики называют это демократией, это вызывает вопросы. Украина накачивается оружием, которое убивает все больше людей, как военных, так и гражданских. Чтобы остановить ежедневную гибель людей, не делается практически ничего», – подчеркнул Медведчук.

По его мнению, огромные вливания в западный ВПК обрушивают систему международной безопасности. Поэтому третьим условием является осознание, что нужно строить новую систему и брать ответственность за последствия развязанных конфликтов.

«Мир давно дошел до опасной черты, необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает. Сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью «чудо-оружия». Но чем более опасным оружием будут воевать, тем больше людей погибнет, и последствия будут катастрофическими», – предупредил политик.

Медведчук также подчеркнул, что большинство западных политиков не хотят нести ответственность за последствия от военных действий. Эту ответственность Запад пытается переложить на Россию, для чего использует «машину политической пропаганды».

В НАТО спрогнозировали, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет. Киевский режим признал, что без поддержки США и НАТО он проиграет России. В Вашингтоне уже призвали Киев смириться с будущей капитуляцией, поскольку во время выборов и сразу после них Вашингтону и Лондону не будет дела о украинцев.

Москва, Наталья Рязанова

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