США не пригласят Путина на саммит АТЭС

США сообщили по дипломатическим каналам, что не будут приглашать президента РФ Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества. Вашингтон обосновал свое решение санкциями, пояснил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

По должности Бердыев активно поддерживает контакт с американской стороной и несколько раз напоминал, что пора прислать приглашение для президента Путина.

«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», – сказал посол в беседе с РИА Новости.

Бердыев назвал прискорбным такое положение дел. Ведь это решение вновь показывает «недобросовестность американской стороны». Вашингтон по-прежнему подходит к вопросам многостороннего экономического сотрудничества с позиции конфронтации и политизирует сугубо экономический форум, считает посол.

Саммит АТЭС запланирован на 11-17 ноября в Сан-Франциско. Этот региональный экономический форум образован в 1989 году. Его членами является 21 государство.

В середине августа посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон не выдал визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств России для участия в форуме АТЭС в Сиэтле. Посол подчеркнул, что Штаты все чаще выдают россиянам визы во время уже проходящего, а порою и завершившегося мероприятия.

Москва, Наталья Рязанова

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