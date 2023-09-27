Посол РФ призвал Оттаву принести извинения «всем русским»

Оттава должна официально извиниться перед всеми русскими и Русской общиной Канады за инцидент в парламенте, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. Он подчеркнул, что западные страны намеренно не упоминают этот момент при обсуждении скандала.

Посол Степанов назвал «возмутительным» чествование в канадском парламенте бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки. Все члены дивизии являются военными преступниками, повинными в массовых убийствах русских. Но Запад молчит о том, что перед русскими нужно извиниться, отметил дипломат.

«Парламент и правительство страны обязаны принести формальные и недвусмысленные извинения всем русским и Русской общине Канады. Попытки исключить из памяти совершенный эсэсовскими нацистами геноцид русского народа неприемлемы. Требую реакции канадских властей», – цитирует посла пресс-служба МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что не было извинений за нацистские лозунги «Слава Украине», которыми встречали президента Украины Владимира Зеленского в Канаде. Из подавшего в отставку спикера канадского парламента Энтони Рота сделали «козла отпущения», чтобы защитить премьер-министра Джастина Трюдо, отметила дипломат.

Оттава, Наталья Рязанова

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