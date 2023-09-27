Володин призвал Трюдо и «позор еврейского народа» Зеленского уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо спрятались за спину спикера канадской палаты общин Энтони Рота, считает спикер Госдумы РФ Вяеслав Володин. Он призвал обоих политиков покинуть свои посты, как это сделал Рот.

«Трюдо должен уйти в отставку и понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма. Вместе с ним должен уйти и Зеленский – позор еврейского народа. Зеленский, испугавшись, выжидает, как будто его там не было. Канадский премьер-министр отказался извиняться», – говорится в телеграм-канале Володина.

Спикер Госдумы отметил, что оба политика своими действиями оскорбили память миллионов погибших от рук нацистов и замученных в фашистских лагерях во время Второй мировой войны. Открыто показали пренебрежение к геноциду еврейского, польского и русского народов.

«Эта ситуация всем показала, что тщательно Вашингтон и Брюссель пытались скрыть: Зеленский – нацист, а руководство США и стран Европы поддерживают нациста и нацистский режим на Украине. Поэтому денацификация кровавого киевского режима – принципиальная задача специальной военной операции», – напомнил Володин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «позором» молчание Запада и ООН и их отказ официально осудить чествование в канадском парламенте бывшего военного из дивизии СС Ярослава Гуньки.

«Это, конечно, скандал, что западное сообщество, постоянные члены Совбеза ООН никак не прореагировали на этот вопиющий акт поддержки неонацизма и отказ от официального осуждения чествования ветерана дивизии СС «Галичина» со стороны великих держав. Это позорное и обличающее их явление», – сказала Захарова во время брифинга.

Ранее Мария Захарова заявила, что из спикера парламента Канады Энтони Рота сделали «козла отпущения». Парламентарий подал в отставку, тогда как Трюдо и Зеленский даже не извинились за свои действия.

Москва, Наталья Рязанова

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