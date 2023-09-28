Палата представителей США отклонила сокращение помощи для Украины

Палата представителей США отклонила три поправки к проекту бюджета о снижении помощи для Украины. Авторы законопроектов предлагали сократить расходы по нескольким статьям, включая 300 млн долларов на обучение украинских боевиков.

Первая поправка предлагала урезать расходы Пентагона на 300 млн долларов, предназначенные для обучения солдат ВСУ и закупку оружия для Киева. Вторая поправка предполагала прекратить помощь Украине в области безопасности. Третья поправка запретила бы Вашингтону выделять деньги на кассетные боеприпасы для Киева.

Все три документа были отклонены большинством голосов, причем так проголосовали и демократы, и республиканцы, сообщил телеканал C-SPAN.

Накануне Сенат США предложил снизить затраты на помощь для Украины на 2024 финансовый год почти вчетверо от запрошенной Белым домом суммы. Предлагалось выделить 4,5 млрд долларов по линии Пентагона и 1,65 млрд долларов по линии Госдепартамента. Запрошенная Белым домом сумма составила около 24 млрд долларов.

При этом, США выдвинули Украине список требований для получения дальнейшей поддержки от Штатов, Евросоюза и МВФ. Они же предложили план проведения реформ со сроком исполнения в три и шесть месяцев, год и полтора года.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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