Гаврилов: Запад настаивает на выборах на Украине, чтобы сменить Зеленского

Запад намерен сменить главу киевского режима Владимира Зеленского, поэтому настаивает на проведении выборов на Украине, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его мнению, Зеленский понимает ситуацию, поэтому так настойчиво говорит о невозможности справедливых выборов в условиях конфликта.

«В последнее время сильно возникла тема выборов, от чего он решительно открещивается. Запад подталкивает его к этому. Видимо, идет дело к смене его на кого-то другого», – сказал Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат подтвердил, что среди западных политиков заметен «тренд на раздражение по отношению к Зеленскому». Во время неофициальных переговоров с российской делегацией уже звучало, что Зеленского «долго терпеть не будут».

В Великобритании отметили, что Владимир Зеленский неблагодарным поведением настраивает против себя союзников. Некоторые активно помогающие Киеву страны могут и пересмотреть свою позицию.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»