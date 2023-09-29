Токаев: Казахстан не стал «анти-Россией»

Казахстан не стал «анти-Россией» и поддерживает курс на всестороннее сотрудничество, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Но республика продолжит контакты с международными организациями по вопросу антироссийских санкций.

«Казахстан не является «анти-Россией», мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество. У нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах. Но Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями», – сказал Токаев в интервью агентству Казинформ.

В 2022 году объем торговли между Россией и Казахстаном достиг 25 млрд долларов. Казахский лидер отметил, что санкционное противостояние не помогает оздоровлению международных отношений, которые «подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации».

Накануне президент Токаев призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не беспокоиться, что Казахстан может обойти антироссийские санкции. Республика намерена ответственно соблюдать санкционный режим, введенный в отношении России, заверил Токаев.

Астана, Наталья Рязанова

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