Болгария со 2 октября запретит въезд российских автомобилей

Власти Болгарии введут запрет на въезд в страну российских автомобилей к вечеру 2 октября, заявил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов.

По его словам, в страну въезжает «не так много» машин с российскими номерами. Хотя по итогам девяти месяцев приток мигрантов вырос на 50% по сравнению с прошлым годом.

«Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей», – цитирует чиновника издание «24 часа».

Таможенные правила для россиян ужесточили после разъяснений Еврокомиссии, что личные вещи, косметика, гаджеты и автомобили граждан РФ могут быть конфискованы на таможне как предметы параллельного импорта в связи с санкциями ЕС. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами уже ввели Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Норвегия.

София, Наталья Рязанова

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