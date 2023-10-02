Бербок анонсировала расширение ЕС «от Лиссабона до Луганска»

Украина в скором времени станет частью Евросоюза, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Министр уверена, что ставшие частью РФ территории вернутся под контроль Киева, и границы ЕС будут простираться «от Лиссабона до Луганска», пишет Stern.

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – сказала Бербок на выездном заседании министров иностранных дел.

Она также призвала страны ЕС создать «зимний защитный зонтик» для Украины, которая прокладывает свой путь в союз. То есть организовать поставки энергоносителей, генераторов и систем противовоздушной обороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление Бербок, видимо, является приглашением для России вступить в ЕС. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Луганская народная республика стала частью Российской Федерации по итогам референдума, проведенного осенью 2022 года.

Новый посол ЕС в Киеве Катарина Матернова допустила, что Украина может стать частью Евросоюза в 2030 году, если сохранит нынешний темп реформ.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»