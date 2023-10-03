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Вторник, 3 октября 2023, 13:08 мск

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Шойгу объявил, что дополнительной мобилизации не будет

Генеральный штаб не планирует объявлять дополнительную мобилизацию, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Военнослужащих для проведения специальной военной операции достаточно, и призывная кампания идет в плановом порядке.

«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО. Этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан», – сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Видеозапись его вступительного слова опубликована в телеграм-канале МО РФ.

Министр подчеркнул, что россиян, пришедших на службу во время осенней призывной кампании, не отправят в зону СВО. Всего планируется призвать 130 тыс. человек.

«Осенняя призывная кампания проходит в плановом порядке в установленные законодательство сроки. По всем регионам призыву подлежат 130 тыс. человек. Призывники из регионов РФ, включая новые регионы, в зону боевых действий направляться не будут», – добавил Шойгу.

В России периодически появляются сообщения о новой волне мобилизации, но руководство страны каждый раз опровергает их. На очередной волне слухов в июне глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что не видит крайней необходимости в отправке новых добровольцев в зону СВО. Было набрано нужное количество контрактников и добровольцев.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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