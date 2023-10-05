Politico: Киев впал в панику после отставки Маккарти

Украинские власти впали в панику после отставки спикера палаты представителей США Кевина Маккарти. Некоторые депутаты назвали случившееся катастрофой, ведь поступление денег из США оказалось под вопросом, пишет Politico со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Одной из причин отставки Маккарти были бюджетные компромиссы в пользу финансирования киевского режима. Украинские власти надеялись в 2024 году получить 42,8 млрд долларов от западных союзников и большую часть – от США. Неясно, когда будет выбран новый спикер и когда заработает «американская законотворческая машина».

«Растущий политический хаос в Америке угрожает сорвать поставки денег и оружия. В Киеве царит хаос и смятение. Чиновники не знают, что может произойти дальше. Их самый верный военный союзник внезапно выглядит ненадежным», – говорится в статье.

Официально в Киеве высказываются сдержанно, но в частных беседах депутаты назвали катастрофой парламентские передвижки в США.

«Мы сходим с ума. Для нас это катастрофа», «Ну, это подстава», «Ничего хорошего в этом нет, но объективно мы просто стали заложниками их внутренней политики», – приводит издание высказывания украинских депутатов.

Палата представителей США 3 октября одобрила резолюцию об отстранении от должности спикера Кевина Маккарти. Это первый случай подобной отставки в истории Штатов. Президент США Джо Байден заявил, что отставка спикера не должна сказаться на дальнейшем финансировании Украины.

Киев, Наталья Рязанова

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