Экс-президент США Дональд Трамп призвал Украину передать России регионы, население которых говорит на русском языке. Это поможет киевскому режиму сохранить остальную страну, уверен политик.

«Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», – сказал Трамп в интервью Just the News.

Бывший президент вызвался стать посредником в этой сделке. Он уверен, что смог бы уговорить Киев расстаться с несколькими регионами ради сохранения целостности остальной страны и мира в регионе. Трамп отметил, что нынешняя политика Белого дома по поддержке Киева может «привести к третьей мировой войне».

Дональд Трамп участвует в борьбе за президентское кресло и постоянно критикует политику действующей администрации США. Еще один претендент на пост президента США Вивек Рамасвами заявил, что готов признать российскими ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области после своей победы на выборах в 2024 году. Он готов пойти на уступки Москве, чтобы разбить ее союз с Пекином.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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