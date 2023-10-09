СМИ: разведка ФРГ нашла в Швейцарии российских шпионов

После высылки российских дипломатов из ряда стран Европы Швейцария стала пристанищем шпионов, работающих на Россию, пишет издание NZZ. Федеральная разведывательная служба ФРГ уверена, что на швейцарской территории находятся более 80 человек, собирающих информацию в пользу РФ.

Депутат нижней палаты парламента Швейцарии Фабиан Молина заявил, что многие из этих людей могут иметь статус дипломата, и призвал выслать сотрудников посольства РФ. Но многие депутаты не согласились с инициативой выслать из страны российских дипломатов. Они отметили, что большая часть сбора данных ведется в рамках закона.

Швейцарское правительство также не одобрило идею выслать российских дипломатов, поскольку понимает необходимость поддержания связи с Россией.

В конце августа в Швеции задержали 60-летнего гражданина за «грубую незаконную разведывательную деятельность» против Швеции в пользу России. Мужчина занимался импортом техники.

МИД России предупредил, что политиков и СМИ в ФРГ поразил «вирус шпиономании». В Москве уверены, что подобные истории используют для нагнетания антироссийских настроений.

Берн, Наталья Рязанова

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