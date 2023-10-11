Володин заявил, что США получают главную выгоду от конфликтов в мире

Вашингтон является главным выгодоприобретателем вооружённых конфликтов в мире, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. США используют одни и те же методы десятилетиями: в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине.

Володин напомнил, что после Первой мировой войны ВВП США вырос почти вдвое, поскольку американский ВПК был обеспечен крупными заказами. Вашингтон смог заработать также на Второй мировой войне. После ее окончания США наращивают экономическую мощь, используя локальные конфликты.

«Акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. Вашингтон разжигает вооружённые конфликты для собственного обогащения. Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер отметил, что давно опробованные методы Штаты применяют и в случае палестино-израильского конфликта.

«Сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну», – добавил Володин.

Число и суммы контрактов с производителями вооружений резко выросли после начала специальной военной операции в Донбассе. Только в апреле Пентагон заплатил компании Lockheed Martin дополнительные 615,9 млн долларов за производство ракет HIMARS и 7,8 млрд долларов на строительство истребителей пятого поколения F-35.

Москва, Наталья Рязанова

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