Комитет Госдумы разработал законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Госдума на следующей неделе, 17 октября, рассмотрит законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Проект закона подготовлен комитетом Госдумы по международным делам по поручения спикера палаты Вячеслава Володина.

Председатель Госдумы отметил, что этот вопрос обсуждался на Совете Государственной Думы и все фракции поддержали принятие законопроекта. Володин предложил всем депутатам стать его авторами.

«На протяжении 23 лет мы ждем, когда ратифицирует договор Вашингтон. Это что такое? Двойные стандарты, подлость и безответственное отношение. По-другому не назовешь. В этой ситуации мы должны руководствоваться исключительно интересами граждан нашей страны, нашего государства», – сказал Володин.

В свою очередь, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий заявил журналистам, что законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ могут принять в третьем, окончательном, чтении уже 19 октября.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали договор о запрете испытаний ядерного оружия. Володин пообещал, что вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет поднят на ближайшем заседании Совета Госдумы, и это будет зеркальным ответом США.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года. В силу этот документ до сих пор не вступил.

В Кремле заявляли, что выход России из ДВЗЯИ не означает намерения их проводить.

Москва, Наталья Петрова

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