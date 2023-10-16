Президент США Джо Байден твердо намерен бороться за второй срок в Белом доме. Он заявил о своих планах решить ближневосточный вопрос, объединить Европу и «подавить» президента РФ Владимира Путина.

На вопрос, уверен ли он в своем желании пойти на второй президентский срок на фоне непростой ситуации в мире и стране, Байден ответил утвердительно.

«Я уверен. Мир меняется, но у нас есть возможность сделать мир лучше. Представьте, что будет, если мы сможем преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке, объединить всю Европу и подавить Путина, чтобы он не смог создавать проблемы», – сказал президент США в интервью CBS.

Байден заявил, что конфликты на Украине и в Израиле напрямую связаны с безопасностью американцев. По его мнению, демократии Украины и всей Европы были под угрозой, а защищать их в большой войне в Европе пришлось бы американцам. При этом, у Штатов хватит сил для защиты и Украины, и Израиля.

«На Украине одной из моих целей было помешать Путину в стране, граничащей с нашими союзниками по НАТО. Мы – США, самая могущественная нация в истории – не в мире, а в мировой истории. Мы можем позаботиться и о том, и о другом, сохраняя при этом нашу оборону», – заявил Байден.

Он подчеркнул, что есть «фундаментальная разница» между гибелью израильтян и жителей сектора Газа. Ведь Израиль преследует группу «варваров», устроивших на Ближнем Востоке подобие Холокоста.

«Израиль должен ответить. ХАМАС – это кучка трусов, которые разместили свои штаб-квартиры там, где находятся гражданские здания, мирные граждане», – пояснил Байден.

Бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтону приходится бороться с популярностью президента РФ Владимира Путина среди американцев. Все больше политиков в США повторяют «обвинения» Москвы в адрес киевского режима и высказываются против его поддержки. В числе примеров России о террористических методах украинских властей было использование ВСУ школ, больниц и жилых домов для прикрытия своих орудий.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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