Члены БРИКС утвердят список новых кандидатов на саммите в Казани

Список будущих кандидатов на вступление в БРИКС станет одним из вопросов повестки саммита группы в Казани, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев

«Сейчас никаких прогнозов я бы делать не стал, на йоханнесбургском саммите поручено лидерами проработать модальности новой категории партнеров и согласовать список кандидатов в эту категорию, который должен быть утвержден на саммите в Казани», – цитирует дипломата ТАСС.

Он подтвердил, что подготовка к встрече членов БРИКС в Казани идет полным ходом. Саммит станет кульминацией российского председательства. Для него запланировано около 200 мероприятий разного уровня: от рабочих групп и общественных форумов до встреч министров.

По итогам саммита в Йоханнесбурге Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР пригласили в объединение еще шесть стран: Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию, Аргентину. Почти 50 стран заявили о желании присоединиться к группе, заявки 17 из них находятся в ближайшей очереди на рассмотрение.

Москва, Наталья Рязанова

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