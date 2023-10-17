Шойгу: правительство разрешило ВПК задействовать все ресурсы

Оборонная промышленность получила право использовать все резервы для наращивания производства артиллерийских систем, объявил министр обороны РФ Сергея Шойгу. Минобороны пошло на ряд уступок, чтобы оружие оперативно производилось и доставлялось в зону СВО.

Шойгу отметил, что в условиях военной операции важно, чтобы средства поражения производили в достаточных объемах и быстро отправляли на передовую.

«В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», – сказал Шойгу во время совещания в Национальном центре управления обороной РФ.

Министр отметил, что МО РФ со своей стороны упростило процедуру заключения контрактов и требования к выбору комплектующих при условии, что это не повлияет на качество вооружений. Также сокращен объем испытаний, чтобы оружие быстрее поступало в зону СВО, сообщили в Минобороны.

Ранее министр Шойгу распорядился увеличить производство танков и тяжелых огнеметных систем.

Москва, Наталья Рязанова

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