Володин анонсировал отзыв ратификации ДВЗЯИ

Госдума 17 октября рассмотрит в первом чтении отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что это станет уроком для США.

После подписания договора США в течение 23 лет затягивали его ратификацию. Володин уверен, что причина – двойные стандарты Вашингтона и его безответственное отношение к вопросам глобальной безопасности.

«В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию ДВЗЯИ. Вашингтон должен наконец понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов», – написал политик в своем телеграм-канале.

Глобальный стратегический паритет должен быть сохранен, считает Володин.

Первое чтение законопроекта состоится 17 октября.

В сентябре МИД России призвал США немедленно начать ратификацию ДВЗЯИ, но ответа не получил. Россия добровольно ввела мораторий на ядерные испытания в начале 1990-х годов и до сих пор его соблюдала. Заявление Москвы о зеркальном ответе на ядерные испытания в США было встречено возмущением на Западе.

Москва, Наталья Рязанова

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