Путин предложил США забрать с Украины оружие, раз уж «война проиграна»

Президент России Владимир Путин назвал смешными заявления о том, что Россия проигрывает в ходе СВО. Он предложил США в таком случае забрать у киевского режима переданное ранее оружие.

«Если война проиграна, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут ATACMS и все другое вооружение. И приезжают к нам на чаепитие, на блины. О чем мы говорим? Если проиграна война. Ну смешно», – сказал Путин на пресс-конференции в Пекине.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что ВС РФ улучшили тактическое положение на многих направлениях в зоне СВО. Обстановка выглядит устойчиво, войска ведут очень профессиональные действия и продолжат выполнять задачи СВО.

Пекин, Наталья Рязанова

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