Шойгу доложил Путину, что ВС РФ уверенно реализуют намеченные планы СВО

Обстановка в зоне специальной военной операции выглядит «устойчивой» и «уверенной», на многих направлениях улучшено тактическое положение ВС РФ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативном совещании у президента РФ Владимира Путин. По словам главы минобороны, войска ведут профессиональные действия и проявляют героизм при реализации намеченных планов.

«То, что сегодня происходит в зоне специальной военной операции, естественно, характеризуется такими вещами, как попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия. Практически на всех направлениях они сталкиваются с нашей активной обороной. Отмечу, на многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение. Фактически нигде не допущено какого-либо продвижения», – доложил Шойгу.

«Пройдена весенняя наступательная кампания, как планировали украинские власти, летняя, теперь уже осенняя – и ни в одну из этих кампаний какого-либо успеха, существенного успеха достичь не удалось. На отдельных направлениях по всей линии – там, где мы видим на сегодняшний день особую активность, – выстроена достаточно глубокая, глубоко эшелонированная оборона. Её можно назвать теперь уже активной обороной, потому что там после начала летней кампании 4 июня противник понёс, если не сказать существенные, то большие, серьезные потери в живой силе, в технике – это сотни танков, это большие тысячи, почти полторы тысячи бронированных машин – и продолжают это дело делать», – уточнил глава министерства обороны.

«Мы, естественно, на сегодняшний день продолжаем такие же активные действия на тех направлениях, где считаем необходимым улучшить наше положение. В целом обстановка выглядит устойчиво, уверенно. Войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили», – заключил Шойгу.

Москва, Светлана Антонова

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